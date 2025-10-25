La Croazia ha reintrodotto la leva militare

“L’attuale situazione geopolitica richiede il ripristino dell’addestramento militare di base per rafforzare le capacità difensive del Paese “. Questa è la motivazione che ha spinto la Croazia a reintrodurre la leva militare. Il ministro della Difesa Ivan Anusic, del partito conservatore al governo HDZ, ha confermato la motivazione. “Stiamo assistendo a un aumento di vari tipi di minacce. che richiedono reattività ed efficienza da parte della comunità nel suo complesso”. La Croazia reintroduce la leva militare. La manovra riguarda circa 18.000 giovani, che saranno chiamati ogni anno a sottoporsi a un addestramento di due mesi a partire dall’età di 18 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Croazia ha reintrodotto la leva militare

