La Cremonese ferma l' Atalanta Brescianini risponde a Vardy | 1-1
Cremona, 25 ottobre 2025 - E' arrivata la prima marcatura in Serie A di Jamie Vardy. Allo Zini l'attaccante inglese ha sfiorato il colpo grosso per la sua Cremonese con il momentaneo vantaggio al 78', tap in dopo ribattuta di Carnesecchi, ma il neo entrato Brescianini ha imposto il pari a sei minuti dalla fine. Per Juric quarto pareggio di fila tra campionato e coppa, per la Cremonese una buona partita e un punto che fa classifica. Ottimo primo tempo per i grigiorossi, poi la Dea è salita di tono ma ha rischiato la prima sconfitta stagionale. Risultato tutto sommato giusto. Bella Cremonese. Nicola sceglie Sanabria in coppia con Vardy, con Zerbin in una posizione ibrida tra l’esterno e la mezzala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Weekend Giovanili: Cremonese-Roma U18 1-2 (Maccaroni,Corredera) Roma-Napoli U16 1-0 (Sperlonga) Roma-Napoli U15 0-0. Ferma l'U17, manteniamo l'imbattibilità in tutte le categorie. - X Vai su X
Cremonese ancora imbattuta in Serie A: ferma anche il Como e sale a 9 punti, un punto in più degli uomini di Fabregas - facebook.com Vai su Facebook
La Cremonese ferma l'Atalanta, Brescianini risponde a Vardy: 1-1 - Il primo gol con la Cremonese di Vardy non basta per la vittoria, Brescianini riacciuffa il risultato nel finale. Secondo sport.quotidiano.net
Cremonese-Atalanta, le pagelle nerazzurre: Brescianini salva la Dea - Succede tutto nella ripresa: Vardy apre il match, Brescianini firma il pareggio. Lo riporta calcioatalanta.it
Vardy illude la Cremonese, Brescianini salva l’Atalanta di Juric: pari tra Dea e grigiorossi allo Zini - La Cremonese sogna con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma l’Atalanta trova il pari con Brescianini: finisce 1- Scrive fanpage.it