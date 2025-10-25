La Cremonese ferma l' Atalanta Brescianini risponde a Vardy | 1-1

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremona, 25 ottobre 2025 - E' arrivata la prima marcatura in Serie A di Jamie Vardy. Allo Zini l'attaccante inglese ha sfiorato il colpo grosso per la sua Cremonese con il momentaneo vantaggio al 78', tap in dopo ribattuta di Carnesecchi, ma il neo entrato Brescianini ha imposto il pari a sei minuti dalla fine. Per Juric quarto pareggio di fila tra campionato e coppa, per la Cremonese una buona partita e un punto che fa classifica. Ottimo primo tempo per i grigiorossi, poi la Dea è salita di tono ma ha rischiato la prima sconfitta stagionale. Risultato tutto sommato giusto. Bella Cremonese. Nicola sceglie Sanabria in coppia con Vardy, con Zerbin in una posizione ibrida tra l’esterno e la mezzala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la cremonese ferma l atalanta brescianini risponde a vardy 1 1

© Sport.quotidiano.net - La Cremonese ferma l'Atalanta, Brescianini risponde a Vardy: 1-1

Argomenti simili trattati di recente

cremonese ferma atalanta brescianiniLa Cremonese ferma l'Atalanta, Brescianini risponde a Vardy: 1-1 - Il primo gol con la Cremonese di Vardy non basta per la vittoria, Brescianini riacciuffa il risultato nel finale. Secondo sport.quotidiano.net

cremonese ferma atalanta brescianiniCremonese-Atalanta, le pagelle nerazzurre: Brescianini salva la Dea - Succede tutto nella ripresa: Vardy apre il match, Brescianini firma il pareggio. Lo riporta calcioatalanta.it

cremonese ferma atalanta brescianiniVardy illude la Cremonese, Brescianini salva l’Atalanta di Juric: pari tra Dea e grigiorossi allo Zini - La Cremonese sogna con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma l’Atalanta trova il pari con Brescianini: finisce 1- Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Ferma Atalanta Brescianini