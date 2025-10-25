Cremona, 25 ottobre 2025 - E' arrivata la prima marcatura in Serie A di Jamie Vardy. Allo Zini l'attaccante inglese ha sfiorato il colpo grosso per la sua Cremonese con il momentaneo vantaggio al 78', tap in dopo ribattuta di Carnesecchi, ma il neo entrato Brescianini ha imposto il pari a sei minuti dalla fine. Per Juric quarto pareggio di fila tra campionato e coppa, per la Cremonese una buona partita e un punto che fa classifica. Ottimo primo tempo per i grigiorossi, poi la Dea è salita di tono ma ha rischiato la prima sconfitta stagionale. Risultato tutto sommato giusto. Bella Cremonese. Nicola sceglie Sanabria in coppia con Vardy, con Zerbin in una posizione ibrida tra l’esterno e la mezzala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Cremonese ferma l'Atalanta, Brescianini risponde a Vardy: 1-1