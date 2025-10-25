La Confessione Lirio Abbate e Simone Cristicchi si raccontano senza filtri | anticipazioni e ospiti di stasera sabato 25 ottobre 2025

Questa sera La Confessione torna su Rai 3 con due interviste integrali nel confessionale televisivo di Peter Gomez. Protagonisti: il giornalista Lirio Abbate, sotto scorta da quasi vent’anni, e il cantautore Simone Cristicchi, tra musica, teatro e controversie artistiche. Indice. Dove e quando vedere La Confessione. La Confessione 25 ottobre 2025: gli ospiti Lirio Abbate. Simone Cristicchi.. Perché questa puntata è da non perdere. FAQ La Confessione 25 ottobre 2025 ospiti. Dove e quando vedere La Confessione. Sabato 25 ottobre 2025, ore 20:15 su Rai 3. La puntata sarà poi disponibile in streaming e on demand sulle piattaforme digitali ufficiali Rai. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

