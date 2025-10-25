La città si prepara all’assalto Ben 140 treni straordinari per un totale di 400mila posti
La città si prepara a fronteggiare la tradizionale invasione del popolo dei Comics anche sotto il profilo logistico. Saranno ben 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “ Lucca Comics 2025 ”, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca, è aggiornato e consultabile su trenitalia.com. Per l’elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
La Cionini si prepara a riaccogliere la città! Dopo un grande intervento di riqualificazione, stiamo preparando gli ultimi arredi per restituire alla città una biblioteca più accogliente, accessibile ed efficiente. “Una grande operazione di riqualificazione ed efficie - facebook.com Vai su Facebook