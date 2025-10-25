La città si prepara all’assalto Ben 140 treni straordinari per un totale di 400mila posti

La città si prepara a fronteggiare la tradizionale invasione del popolo dei Comics anche sotto il profilo logistico. Saranno ben 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “ Lucca Comics 2025 ”, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca, è aggiornato e consultabile su trenitalia.com. Per l’elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

