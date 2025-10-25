La città di Saint-Étienne si è reinventata trasformando la durezza della propria storia in rigenerazione urbana foriera di una nuova visione E Lione non è mai stata così vibrante

L a polvere nera del carbone si è dissolta e le armi sono un lontano ricordo. Al loro posto si sono imposti colori, creatività e arte contemporanea. Nella regione Auvergne-Rhône-Alpes, eterogeneo territorio esteso quasi come la Repubblica di Irlanda, la città di Saint-Étienne si è reinventata, trasformando la “durezza” della propria storia in rigenerazione urbana, foriera di una nuova visione. Dentro la villa inglese da 30 milioni di Ellen DeGeneres: design minimalista e grandi spazi X La svolta di Saint-Étienne. Dal passato emerge l’immagine di un’importante città industriale: estrazione del carbone fin dal XIII secolo e fabbricazione di armi dal XVII con tanto di decreto reale del 1764 per l’istituzione della Manufacture d’armes de Saint-Étienne (MAS). 🔗 Leggi su Iodonna.it

