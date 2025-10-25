La Città del Cioccolato si presenta Un lungo viaggio di storie e dolcezza
La Città del Cioccolato spalanca le sue porte. Eccolo, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, che si snoda all’interno dell’ex Mercato Coperto, nel cuore della città: 2800 metri quadrati d’estensione, un percorso didattico e immersivo che intreccia meraviglie tecnologiche, memoria collettiva e dolci sorprese, un’operazione strategica per il territorio, anche per le ricadute turistiche. Ieri mattina, con un’affollatissima anteprima, la Città del Cioccolato si è svelata per la prima volta, in attesa dell’inaugurazione ufficiale di giovedì 30, con open day già tutto esaurito dai perugini, che potranno visitare il Museo gratuitamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Visita in anteprima per la stampa oggi alla "Città del Cioccolato", la nuova scommessa che vede in campo Eugenio Guarducci, Vasco Gargaglia e le istituzioni locali, in vista del taglio del nastro ufficiale tra una settimana. In collegamento con la trasmissione "L' - facebook.com Vai su Facebook
