La Città del Cioccolato si presenta Un lungo viaggio di storie e dolcezza

La Città del Cioccolato spalanca le sue porte. Eccolo, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato, che si snoda all’interno dell’ex Mercato Coperto, nel cuore della città: 2800 metri quadrati d’estensione, un percorso didattico e immersivo che intreccia meraviglie tecnologiche, memoria collettiva e dolci sorprese, un’operazione strategica per il territorio, anche per le ricadute turistiche. Ieri mattina, con un’affollatissima anteprima, la Città del Cioccolato si è svelata per la prima volta, in attesa dell’inaugurazione ufficiale di giovedì 30, con open day già tutto esaurito dai perugini, che potranno visitare il Museo gratuitamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

