La ciclovia sull’Adda è pronta | Ora via al ripristino dell’alzaia
La prima fase dei lavori è finita, la ciclovia dell’Adda potrà essere riaperta grazie al bypass ideato dai tecnici della Provincia di Monza e ormai realizzato: 500 metri per lasciarsi alle spalle le frane dell’anno scorso sul Naviglio a Cornate e ingranare la quarta dopo un anno e mezzo di chiusura della pista, una delle più amate della Lombardia. Il nuovo sentiero è poco sopra la quota del fiume ed è stato realizzato con materiale di recupero dello smottamento del maggio 2024 che provocò l’interruzione del percorso. Una soluzione ponte in attesa di metter a punto la rimozione della frana più grossa, fase 2 dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Il sindaco di Pesaro sulla Ciclovia Adriatica: «Ora è importante che la Regione ci presenti il progetto della ciclabile che collega la città a Borgo Santa Maria» - facebook.com Vai su Facebook
Valpolcevera, ciclovia pronta a dicembre. Modifiche alla viabilità dopo le proteste - Genova – Termineranno a fine dicembre i lavori per il primo lotto della ciclovia SuperlaValle, poco meno di sette chilometri per collegare Pontedecimo a Trasta: al momento i lavori, finanziati per 2 ... Si legge su ilsecoloxix.it