La Chiesa non può ignorare il peccato

25 ott 2025

La Bibbia condanna il comportamento omoerotico. La Conferenza episcopale, andando in direzione contraria, rischia di rendere il cristianesimo un credo opinabile e malleabile. 🔗 Leggi su Laverita.info

