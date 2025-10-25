La Chiesa italiana chiude il cammino sinodale | apertura su donne diacono e accoglienza Lgbt

Mille delegati provenienti da tutte le diocesi (fra cui anche le delegazioni calabresi e quella messinese) guidati dai rispettivi vescovi hanno approvato il documento finale del cammino sinodale delle Chiese italiane dal titolo “Lievito di pace e di speranza”. Con 124 proposte approvate dalla terza assemblea sinodale della Chiesa italiana, dopo quattro anni si chiude così un percorso che attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Chiesa italiana chiude il cammino sinodale: apertura su donne diacono e accoglienza Lgbt

