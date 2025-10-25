La Cei supporti i Gay Pride con la preghiera e la riflessione la richiesta del Sinodo

Il documento di sintesi del Cammino sinodale approvato oggi, guarda anche al mondo Lgbtq+. "Che la Cei sostenga con la preghiera e la riflessione le "Giornate" promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l’omofobia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "La Cei supporti i Gay Pride con la preghiera e la riflessione", la richiesta del Sinodo

