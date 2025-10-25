La Cei e l’apertura al mondo Lgbtq+ | il sinodo segna una svolta storica
Roma. Nella terza assemblea del Cammino sinodale la Chiesa italiana ha approvato il documento di sintesi “Lievito di pace e di speranza”, che introduce una delle aperture più significative degli ultimi decenni. Nel testo, votato oggi, si chiede che la Conferenza Episcopale Italiana sostenga con la preghiera e la riflessione le “Giornate” promosse dalla società civile contro la violenza di genere, l’ omofobia e la transfobia, oltre che la pedofilia e il bullismo. È un passaggio che di fatto riconosce la necessità di una pastorale d’accompagnamento verso le persone omoaffettive e transgender, e rappresenta il punto più esplicito mai raggiunto dalla Chiesa italiana su questi temi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il mondo oggi L'apertura di Hamas per una pace a Gaza e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di Laura Canali - X Vai su X
Sinodo Cei: accoglienza a persone Lgbt e divorziati, no a banche armate - L'assemblea sinodale della Chiesa italiana vota il Documento finale, frutto del cammino di questi quattro anni, con 75 proposte. Come scrive famigliacristiana.it
«I vescovi sostengano i Gay pride», la svolta del Sinodo su donne e mondo Lgbt. Le aperture su convinventi e divorziati: cosa dice il documento - Il documento indica un rinnovamento della pastorale, più inclusione e attenzione ai temi della pace e del ... Riporta msn.com
Il Sinodo: "La Cei supporti i gay pride" - Il Sinodo dei vescovi italiani, con il documento approvato oggi, chiede che vengano supportati i Gay Pride I vescovi italiani aprono al mondo Lgbtq+. Da msn.com