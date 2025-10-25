La Cei e l’apertura al mondo Lgbtq+ | il sinodo segna una svolta storica

Thesocialpost.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Nella terza assemblea del Cammino sinodale la Chiesa italiana ha approvato il documento di sintesi “Lievito di pace e di speranza”, che introduce una delle aperture più significative degli ultimi decenni. Nel testo, votato oggi, si chiede che la Conferenza Episcopale Italiana sostenga con la preghiera e la riflessione le “Giornate” promosse dalla società civile contro la violenza di genere, l’ omofobia e la transfobia, oltre che la pedofilia e il bullismo. È un passaggio che di fatto riconosce la necessità di una pastorale d’accompagnamento verso le persone omoaffettive e transgender, e rappresenta il punto più esplicito mai raggiunto dalla Chiesa italiana su questi temi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la cei e l8217apertura al mondo lgbtq il sinodo segna una svolta storica

© Thesocialpost.it - La Cei e l’apertura al mondo Lgbtq+: il sinodo segna una svolta storica

News recenti che potrebbero piacerti

cei l8217apertura mondo lgbtqSinodo Cei: accoglienza a persone Lgbt e divorziati, no a banche armate - L'assemblea sinodale della Chiesa italiana vota il Documento finale, frutto del cammino di questi quattro anni, con 75 proposte. Come scrive famigliacristiana.it

«I vescovi sostengano i Gay pride», la svolta del Sinodo su donne e mondo Lgbt. Le aperture su convinventi e divorziati: cosa dice il documento - Il documento indica un rinnovamento della pastorale, più inclusione e attenzione ai temi della pace e del ... Riporta msn.com

cei l8217apertura mondo lgbtqIl Sinodo: "La Cei supporti i gay pride" - Il Sinodo dei vescovi italiani, con il documento approvato oggi, chiede che vengano supportati i Gay Pride I vescovi italiani aprono al mondo Lgbtq+. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cei L8217apertura Mondo Lgbtq