Roma. Nella terza assemblea del Cammino sinodale la Chiesa italiana ha approvato il documento di sintesi “Lievito di pace e di speranza”, che introduce una delle aperture più significative degli ultimi decenni. Nel testo, votato oggi, si chiede che la Conferenza Episcopale Italiana sostenga con la preghiera e la riflessione le “Giornate” promosse dalla società civile contro la violenza di genere, l’ omofobia e la transfobia, oltre che la pedofilia e il bullismo. È un passaggio che di fatto riconosce la necessità di una pastorale d’accompagnamento verso le persone omoaffettive e transgender, e rappresenta il punto più esplicito mai raggiunto dalla Chiesa italiana su questi temi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Cei e l’apertura al mondo Lgbtq+: il sinodo segna una svolta storica