la cattedra a careggi pressioni al prof per i titoli chieste cinque condanne

Firenze, 25 ottobre 2025 – Il professor Massimo Bonacchi si sarebbe trovato dentro un ricatto: "cedere" i suoi lavori scientifici al cardiochirurgo Pierluigi Stefàno, che doveva diventare professore associato, altrimenti la sua carriera a Careggi non sarebbe mai decollata. Il concorso a Careggi. Vince ma poi rinuncia. E quel no diventa un rebus Lo ha riassunto in una lunga e accorata discussione in aula il pubblico ministero Antonino Nastasi, che ha concluso un processo iniziato ancora prima del covid con cinque richieste di condanna: tre anni e quattro mesi per Stefàno, l'ex prorettore di medicina Paolo Bechi, e il pratese Corrado Poggesi; due anni e otto mesi per l'urologo Marco Carini e il geriatra Niccolò Marchionni.

