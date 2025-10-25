Roma, 25 ottobre 2025 – In Italia è emergenza abitativa. Su 35.271.829 alloggi presenti solo 25.690.057 sono occupati da almeno una persona residente (72,8%). Oltre 650mila famiglie – secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sulle politiche abitative e di rigenerazione urbana – sono in attesa di una casa popolare. Un numero che corrisponde ad almeno 1,4 milioni di persone. A ciò si aggiungono coloro che una casa stanno per perderla: ogni anno 40mila sentenze di sfratto coinvolgono almeno 120mila persone (con oltre 30mila minori). L’indagine della Caritas sulla fame di abitazioni. Le difficoltà dovute a bassi salari e contratti precari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La casa che non c’è. Boom dei B&B, milioni di alloggi sfitti. Così esplode l’emergenza abitativa