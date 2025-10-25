La Canottieri Moto Guzzi abbraccia il suo campione
Nella sua “casa”, la Canottieri Moto Guzzi dove è nato e cresciuto dal punto di vista sportivo, nella serata di ieri è stato festeggiato Andrea Panizza a un mese esatto dalla conquista della medaglia d'oro nel quattro di coppia maschile a Shangai, rendendo Mandello del Lario il paese più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
