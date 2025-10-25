Ha festeggiato 100 anni mercoledì scorso Aldina Menini (nella foto), conosciuta da generazioni di castiglionesi come ’la Barbie’. Aldina ha attraversato un secolo di storia, vivendo in prima persona i drammi del Novecento e le stragi di civili in Appennino. Sposata con Fernando, Aldina si trasferì a Castiglione dei Pepoli, dove aprì un negozio di abbigliamento che portò avanti per oltre 40 anni. Per tutti era semplicemente ’la Barbie’: donna instancabile, gentile e sempre pronta con un consiglio o un sorriso. Le sue mani di sarta esperta hanno vestito generazioni di castiglionesi, diventando parte della memoria del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Barbie’ dell’Appennino festeggia 100 anni