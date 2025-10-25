La ’Barbie’ dell’Appennino festeggia 100 anni
Ha festeggiato 100 anni mercoledì scorso Aldina Menini (nella foto), conosciuta da generazioni di castiglionesi come ’la Barbie’. Aldina ha attraversato un secolo di storia, vivendo in prima persona i drammi del Novecento e le stragi di civili in Appennino. Sposata con Fernando, Aldina si trasferì a Castiglione dei Pepoli, dove aprì un negozio di abbigliamento che portò avanti per oltre 40 anni. Per tutti era semplicemente ’la Barbie’: donna instancabile, gentile e sempre pronta con un consiglio o un sorriso. Le sue mani di sarta esperta hanno vestito generazioni di castiglionesi, diventando parte della memoria del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
