Kronos Expo 2025 accende il collezionismo a Castellammare di Stabia
Oggetti che raccontano epoche diverse tornano protagonisti a Castellammare di Stabia: KRONOS EXPO 2025, a cura di ANFC, trasforma l’Hotel dei Congressi in un crocevia di passioni collezionistiche. Monete, francobolli, cartamoneta, cartoline e rarità accolgono pubblico e famiglie per due giornate dedicate allo scambio, allo studio e alla meraviglia. Orari, sede e accoglienza Il cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
