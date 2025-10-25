Koopmeiners scrive alla Juventus | segnale forte dell’olandese il gesto bianconero non lascia dubbi sulla sua voglia di rinascita – FOTO

Koopmeiners, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Le sue parole – FOTO. Un messaggio social per provare a ripartire, un segnale di appartenenza nel momento più difficile. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid e alla vigilia della Lazio, e soprattutto dopo un’altra prestazione personale deludente, Teun Koopmeiners ha affidato a Instagram un pensiero per il mondo Juventus: cuori bianconeri e le foto della notte del Bernabéu. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners) I cuori bianconeri dopo la bocciatura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners scrive alla Juventus: segnale forte dell’olandese, il gesto “bianconero” non lascia dubbi sulla sua voglia di rinascita – FOTO

