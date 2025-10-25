Koopmeiners il ruolo che non lo convince | l’olandese aveva già avvertito Tudor E ora la Juve deve ritrovarlo

Un ruolo che non sente suo, un abito troppo stretto per il suo talento. La crisi di Teun Koopmeiners alla Juventus non è soltanto una questione di forma o fiducia: ha radici profonde, che affondano nella sfera tattica. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’olandese non si riconosce nella posizione di trequartista, quella in cui Igor Tudor ha provato a schierarlo per dare maggiore densità offensiva. Ma quel ruolo, nelle parole dello stesso giocatore, è una forzatura. «Ho avuto qualche difficoltà, mi prendo la responsabilità – ha ammesso a Prime Video – ma ho giocato alcune volte in una posizione non mia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Koopmeiners, il ruolo che non lo convince: l’olandese aveva già avvertito Tudor. E ora la Juve deve ritrovarlo

