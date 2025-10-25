Koopmeiners e il dilemma ruolo | non si vede proprio lì! Ne ha parlato già in estate con Tudor mentre dopo Villarreal… La ricostruzione dell’incontro con la società

Koopmeiners, retroscena sul ruolo: ne aveva già parlato ad Herzogenaurach con Tudor, e dopo Villarreal. La ricostruzione dell'incontro col club. Un ruolo che non sente suo, un abito troppo stretto che ne limita il talento. La crisi di Teun Koopmeiners alla Juventus ha radici profonde, e una di queste, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe di natura tattica: l'olandese non si vede nel ruolo di trequartista, una posizione in cui Igor Tudor lo ha provato a immaginare. Da trequartista non mi vedo: il messaggio di Koop Qui: Koopmeiners a Prime Video: «Ho avuto un po' di difficoltà, mi prendo la responsabilità.

