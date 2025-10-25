Momento sicuramente delicato in casa Roma, quello successivo a due sconfitte interne consecutive arrivate nell’arco di pochi giorni, e quella col Viktoria Plzen ha fatto molto male sia per la prestazione che per il blasone dell’avversario affrontato. Giocare subito è il miglior modo per non pensarci e rialzare la testa, con Gasperini che riflette sul da farsi in vista dell’11 titolare che scenderà in campo contro il Sassuolo: serve trovare una soluzione in zona gol, vista la sterilità continua di Dovbyk e Ferguson, ma in altre zone del campo invece ci si aggrapperà alle certezze accumulate di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Koné stringe i denti, Cristante al suo posto: la Roma non può farne a meno