Koné stringe i denti Cristante al suo posto | la Roma non può farne a meno
Momento sicuramente delicato in casa Roma, quello successivo a due sconfitte interne consecutive arrivate nell’arco di pochi giorni, e quella col Viktoria Plzen ha fatto molto male sia per la prestazione che per il blasone dell’avversario affrontato. Giocare subito è il miglior modo per non pensarci e rialzare la testa, con Gasperini che riflette sul da farsi in vista dell’11 titolare che scenderà in campo contro il Sassuolo: serve trovare una soluzione in zona gol, vista la sterilità continua di Dovbyk e Ferguson, ma in altre zone del campo invece ci si aggrapperà alle certezze accumulate di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Towns stringe i denti: gioca con uno stiramento di secondo grado e trascina i Knicks - X Vai su X
Stringe i denti Scott, forza Scott: questa la formazione del #Napoli Ci vediamo alle 22.30 sul Canale 16 del digitale terrestre su OttoChannel con lo Speciale Champions - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz si infortuna, stringe i denti e batte Baez: "Che spavento, ho pensato di non continuare" - Vittoria e grande paura per Carlos Alcaraz nel primo turno dell’Atp 500 di Tokyo. Come scrive gazzetta.it