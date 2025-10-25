Kirill Dmitriev negli Usa Soluzione diplomatica vicina Qual è l' enorme pericolo

La soluzione diplomaticavicina". Lo assicura Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti ( Rdif ), in una intervista con la  Cnn  durante la sua visita negli Usa, dove oggi dovrebbe incontrare l'inviato speciale Steve Witkoff. "Sono sicuro che gli sforzi diplomatici sulla guerra in Ucraina avranno successo", ha spiegato sostenendo che l'incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Donald Trump e Vladimir Putin, "ci sarà, ma probabilmente in un momento successivo". "L'assenza di qualsiasi dialogo tra Stati Uniti e Russia comporta un enorme pericolo per il mondo intero", prosegue: "Quando non c'è dialogo, sorgono equivoci e incomprensioni; quando le due maggiori potenze nucleari non dialogano, ciò rappresenta un enorme pericolo per la pace". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

