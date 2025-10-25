Un compleanno indimenticabile per Kim Kardashian. La popolare influencer ha festeggiato le sue prime 45 candeline con un party londinese organizzato dall’amico fotografo Mert Alas: tra burlesque, invitati famosi e look da copertina, l’imprenditrice non ha badato a spese. Il compleanno di Kim Kardashian a Londra. Kim Kardashian ha sempre dimostrato di avere un debole per i party: che si tratti di cene natalizie, compleanni o anniversari di nozze, la celebre imprenditrice ha spesso condiviso sui social scatti delle feste (spesso faraoniche) da lei organizzate. Per le sue prime 45 candeline, ad ogni modo, l’influencer è riuscita addirittura a superare se stessa: ai festeggiamenti parigini, è infatti seguito un party londinese organizzata dal fotografo Mert Alas nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kim Kardashian, festa di compleanno incredibile tra burlesque e nude look