Kim Kardashian festa di compleanno incredibile tra burlesque e nude look
Un compleanno indimenticabile per Kim Kardashian. La popolare influencer ha festeggiato le sue prime 45 candeline con un party londinese organizzato dall’amico fotografo Mert Alas: tra burlesque, invitati famosi e look da copertina, l’imprenditrice non ha badato a spese. Il compleanno di Kim Kardashian a Londra. Kim Kardashian ha sempre dimostrato di avere un debole per i party: che si tratti di cene natalizie, compleanni o anniversari di nozze, la celebre imprenditrice ha spesso condiviso sui social scatti delle feste (spesso faraoniche) da lei organizzate. Per le sue prime 45 candeline, ad ogni modo, l’influencer è riuscita addirittura a superare se stessa: ai festeggiamenti parigini, è infatti seguito un party londinese organizzata dal fotografo Mert Alas nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Kim Kardashian, che ha appena compiuto 45 anni, non bada a spese per make-up, capelli e procedure medico-estetiche - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian e il cambio d'abito per il compleanno: festeggia con un Givenchy Couture vintage, in stile Golden Fleece - Per celebrare il suo 45esimo compleanno, Kim Kardashian sceglie il Crazy Horse di Parigi e ben due abiti d'archivio ... Riporta vogue.it
Kim Kardashian festeggia i suoi 45 anni a Parigi con una visita a sorpresa al Crazy Horse - L'imprenditrice ha festeggiato a Parigi dove si trovava la première della serie "All's Fair". Come scrive corriere.it
Kim Kardashian festeggia il compleanno tra couture d’archivio e glamour - Così Kim Kardashian ha celebrato il suo 45esimo compleanno al celebre cabaret Crazy Horse. Come scrive iodonna.it