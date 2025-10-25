Killer di destra e mafia per il delitto Mattarella si continua a indagare sui sospetti di Falcone
Fioravanti e Cavallini sono stati assolti, ma la pista nera continua ad essere presa in considerazione. Oggi, gli indagati sono due boss di Cosa nostra: Nino Madonia e Giuseppe Lucchese. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Astensione Killer: così sono punite destra e sinistra. Seggi deserti. Acquaroli vince nonostante l’esodo di preferenze, nessuno sfrutta la marea pro-Pal. @Snaporaz92 - X Vai su X
Per la procura di Palermo avrebbe “affermato il falso e taciuto ciò che sapeva”. Ha detto di avere consegnato il reperto alla Scientifica perché lo desse all’allora pm Grasso. Che ha detto di non saperne nulla. Si continua a indagare sul killer, fra mafia ed eversi - facebook.com Vai su Facebook
Il guanto del killer di Piersanti Mattarella sparito nel nulla: il giallo della prova regina di un delitto ancora irrisolto - Secondo la procura di Palermo, fu occultato dall'ex funzionario della Mobile Filippo Peritore, finito ai domiciliari per depis ... Secondo quotidiano.net
Perché il delitto Mattarella per i pm è depistaggio di Stato - Dopo 45 anni svolta nell'indagine: ai domiciliari Filippo Piritore, ai tempi dell'omicidio funzionario di polizia. Si legge su avvenire.it
Il guanto del killer di Mattarella, le accuse a Piritore, l’ombra di Contrada - Contrada, ex numero due del Sisde, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, torna in ballo nella storia del guanto che uno dei killer del presidente della Regione dimenticò nell’auto ... Si legge su livesicilia.it