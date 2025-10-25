Fioravanti e Cavallini sono stati assolti, ma la pista nera continua ad essere presa in considerazione. Oggi, gli indagati sono due boss di Cosa nostra: Nino Madonia e Giuseppe Lucchese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Killer di destra e mafia, per il delitto Mattarella si continua a indagare sui sospetti di Falcone