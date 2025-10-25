Killer di destra e mafia per il delitto Mattarella si continua a indagare sui sospetti di Falcone

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fioravanti e Cavallini sono stati assolti, ma la pista nera continua ad essere presa in considerazione. Oggi, gli indagati sono due boss di Cosa nostra: Nino Madonia e Giuseppe Lucchese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

killer di destra e mafia per il delitto mattarella si continua a indagare sui sospetti di falcone

© Repubblica.it - Killer di destra e mafia, per il delitto Mattarella si continua a indagare sui sospetti di Falcone

Argomenti simili trattati di recente

killer destra mafia delittoIl guanto del killer di Piersanti Mattarella sparito nel nulla: il giallo della prova regina di un delitto ancora irrisolto - Secondo la procura di Palermo, fu occultato dall'ex funzionario della Mobile Filippo Peritore, finito ai domiciliari per depis ... Secondo quotidiano.net

killer destra mafia delittoPerché il delitto Mattarella per i pm è depistaggio di Stato - Dopo 45 anni svolta nell'indagine: ai domiciliari Filippo Piritore, ai tempi dell'omicidio funzionario di polizia. Si legge su avvenire.it

Il guanto del killer di Mattarella, le accuse a Piritore, l’ombra di Contrada - Contrada, ex numero due del Sisde, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, torna in ballo nella storia del guanto che uno dei killer del presidente della Regione dimenticò nell’auto ... Si legge su livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Killer Destra Mafia Delitto