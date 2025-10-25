Kiev sotto nuovi raid Mosca parla di intesa | emissario negli Usa

Voci di diplomazia si intrecciano a sirene d’allarme. L’emissario del Cremlino Kirill Dmitriev è negli Stati Uniti per colloqui ufficiali, mentre nella notte nuovi attacchi hanno colpito Kiev. Tra promesse di dialogo e il boato dei missili, la scena si gioca su due piani che non smettono di sfidarsi. Segnali da Washington Kirill Dmitriev, inviato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Kiev sotto nuovi raid, Mosca parla di intesa: emissario negli Usa

Tg3. . Ucraina ancora sotto attacco. Pesanti raid russi sulla capitale Kiev, anche se l'inviato del Cremlino dagli Stati Uniti non esclude una soluzione diplomatica. - facebook.com Vai su Facebook

Kiev bombardata nella notte. Il sindaco: "Siamo sotto attacco" - X Vai su X

Ucraina, l’inviato di Putin in Usa: “Vicini a soluzione diplomatica”. Nuovi raid su Kiev - Ucraina, Russia e Usa sarebbero “abbastanza vicini a una soluzione diplomatica” per la guerra tra Kiev e Mosca. padovanews.it scrive

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco: un morto e 10 feriti. Mosca abbatte 121 droni - Nuovi raid e attacchi russi hanno turbato la notte di Kiev con la capitale ucraina che, dalle 3:51 di questa mattina (ora locale) ha diramato un'allerta per contrastare gli ... Si legge su msn.com

Attacchi in Ucraina e raid su Kiev: morti e feriti. L’inviato di Putin: “Vicini a una soluzione diplomatica” - Esplosioni e incendi sono stati registrati nella notte a Kiev secondo quanto scrivono il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e Tymur Tkachenko, il capo dell’amministrazione militare della città. Si legge su ilfattoquotidiano.it