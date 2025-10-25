Kiev missili sui cooperanti genovesi | Non ci faremo intimidire dai russi

I razzi sono caduti a 50 metri dalla guest house dell’organizzazione umanitaria Helpcode: “Esplosioni violentissime”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Kiev, missili sui cooperanti genovesi: “Non ci faremo intimidire dai russi”

