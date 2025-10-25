Kelly Kalulu in due intoccabili di Tudor | 900 minuti non han saltato neanche un secondo fin qui con la Juventus! E in vista della Lazio… Scelta praticamente fatta
Kelly Kalulu sono davvero intoccabili per Tudor: 900 minuti messi a referto fino a questo momento con la Juventus. E contro la Lazio.. Gli stakanovisti della difesa, i due intoccabili di Igor Tudor. In un momento di emergenza totale per la retroguardia della Juventus, emergono due certezze granitiche: Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. Loro, e solo loro, non hanno saltato nemmeno un minuto in questo avvio di stagione. E anche domani sera, nella delicatissima trasferta contro la Lazio, il tecnico croato si affiderà ai suoi uomini di ferro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. QUI: RISULTATI SERIE A, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A, LA POSIZIONE DELLA JUVE 900 minuti senza sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Al Bernabeu con Yildiz capitano. Probabile formazione della Juventus in #RealJuve: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Lo riporta Giovanni Albanese. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
FORMAZIONI UFFICIALI $RealJuve $RealMadrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso $Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Koo - X Vai su X
