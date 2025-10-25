Kelly Kalulu in due intoccabili di Tudor | 900 minuti non han saltato neanche un secondo fin qui con la Juventus! E in vista della Lazio… Scelta praticamente fatta

Kelly Kalulu sono davvero intoccabili per Tudor: 900 minuti messi a referto fino a questo momento con la Juventus. E contro la Lazio.. Gli stakanovisti della difesa, i due intoccabili di Igor Tudor. In un momento di emergenza totale per la retroguardia della Juventus, emergono due certezze granitiche: Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. Loro, e solo loro, non hanno saltato nemmeno un minuto in questo avvio di stagione. E anche domani sera, nella delicatissima trasferta contro la Lazio, il tecnico croato si affiderà ai suoi uomini di ferro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. QUI:  RISULTATI SERIE A, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI:  CLASSIFICA SERIE A, LA POSIZIONE DELLA JUVE 900 minuti senza sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

