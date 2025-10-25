Torino, 25 ottobre 2025 – Non chiedete a un allenatore di esonero, non vi risponderà e non potrà farlo dato che non è, e non sarà mai, una decisione sua. Il periodo difficile della Juve, cinque pareggi e due sconfitte, pare aver incrinato la fiducia, che c’era a inizio stagione, verso Igor Tudor, ma per ora è un fattore più che altro ambientale perché la società ha ribadito massima fiducia verso l’allenatore e non sono alle viste decisioni estreme. Un punto della situazione, probabilmente, verrà fatto nella prima decade di novembre con l’avvicinarsi della terza e ultima sosta per le nazionali. Se Tudor non dovesse riuscire a riportare la Juve dove dovrebbe stare, beh allora le riflessioni diventerebbero più concrete e l’ipotesi di un avvicendamento più vicina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juvetus, Tudor: “Esonero? Pensieri che contano zero. Penso solo alla squadra”