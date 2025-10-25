Juventus Women come sono andate le bianconere in Nazionale | sorride Vangsgaard Il recap completo

durante la sosta. Due impegni ufficiali e quattro amichevoli hanno visto nella giornata di ieri alcune delle giocatrici della Juventus Women impegnate con le rispettive nazionali. Sconfitta per 1-0 per Peyraud-Magnin, in campo dal primo minuto, con la sua Francia nella semifinale d’andata di UEFA Women’s Nations League disputata in Germania; 70 minuti in campo invece per Vangsgaard con la sua Danimarca nell’altra semifinale d’andata vinta con il risultato di 6-1 in Finlandia. Successo per 2-1 per il Portogallo di Pinto – sul rettangolo verde dal primo all’ultimo minuto – nell’amichevole giocata negli Stati Uniti contro le padrone di casa; pareggio per 1-1 delle azzurre nel test contro il Giappone invece: titolari le bianconere Lenzini, Schatzer, Bonansea e Girelli, subentrata nella ripresa Salvai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, come sono andate le bianconere in Nazionale: sorride Vangsgaard. Il recap completo

Argomenti simili trattati di recente

Per il quinto anno consecutivo la Juventus Women vince lo scudetto. - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Women, prima vittoria in campionato: battuta la Lazio 1-0 a Roma - X Vai su X

Women International Recap - Vangsgaard vince la sua semifinale, sconfitta per Peyraud-Magnin - Due impegni ufficiali e quattro amichevoli hanno visto nella giornata di ieri alcune delle giocatrici della Juventus Women impegnate con le rispettive nazionali. Secondo tuttojuve.com

Juve Women, riecco Caruso: perchè è stata venduta e come sta andando al Bayern Monaco - Un pezzo di storia della Juventus Women è sicuramente Arianna Caruso che domani sfiderà il suo passato. Da ilbianconero.com

Juventus Women, le date e gli orari del calendario di Champions: si parte il 7 ottobre - Nella giornata di ieri, venerdì 19 settembre, sono andati in scena i sorteggi della UEFA Women's Champions League 2025/2026 che hanno decretato. Da tuttomercatoweb.com