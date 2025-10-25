Juventus Women come sono andate le bianconere in Nazionale | sorride Vangsgaard Il recap completo

durante la sosta. Due impegni ufficiali e quattro amichevoli  hanno visto nella giornata di ieri alcune delle giocatrici della Juventus Women impegnate con le rispettive nazionali. Sconfitta per 1-0 per Peyraud-Magnin, in campo dal primo minuto, con la sua Francia nella semifinale d’andata di UEFA Women’s Nations League disputata in Germania; 70 minuti in campo invece per  Vangsgaard  con la sua Danimarca nell’altra semifinale d’andata vinta con il risultato di 6-1 in Finlandia. Successo per 2-1 per il Portogallo di  Pinto  – sul rettangolo verde dal primo all’ultimo minuto – nell’amichevole giocata negli Stati Uniti contro le padrone di casa; pareggio per 1-1 delle azzurre nel test contro il Giappone invece: titolari le bianconere  Lenzini,  Schatzer,  Bonansea  e  Girelli, subentrata nella ripresa  Salvai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

