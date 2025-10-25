Juventus ultimatum a Tudor | la dirigenza chiede la svolta contro la Lazio
Un digiuno lungo più di un mese, un trend che ricorda i tempi più bui della storia recente. La Juventus non sa più vincere. La sconfitta onorevole del Bernabéu contro il Real Madrid ha allungato la striscia negativa a sette partite senza successi – cinque pareggi e due sconfitte – un dato che non si registrava da sedici anni. L’ultima vittoria risale al 13 settembre, quel rocambolesco 4-3 contro l’Inter che sembrava aver aperto orizzonti ben diversi. Oggi, invece, il quadro è cupo: Igor Tudor è sulla graticola, la squadra appare smarrita e la dirigenza osserva con crescente preoccupazione. L’ombra del passato incombe. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
