Juventus | Tudor | Non temo l’esonero

Pressione e determinazione Igor Tudor affronta la trasferta della Juventus contro la Lazio, in programma il 26 ottobre 2025 per l’8ª giornata di Serie A, con un messaggio chiaro: “Non ho paura dell’esonero”. Come riportato da Calciomercato.com, il tecnico croato, parlando in conferenza stampa, ha mostrato sicurezza nonostante la crisi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor: “Non temo l’esonero.”

Approfondisci con queste news

La Juventus ha preso una decisione netta su Tudor dopo quanto accaduto a Como e Madrid - facebook.com Vai su Facebook

Real Madrid-Juventus, Tudor: "Ragazzi dispiaciuti, meritavamo il pareggio". VIDEO #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Juventus, Tudor sfrontato sulle voci di esonero, non legge le critiche e fa chiarezza su Zhegrova - Il tecnico bianconero Tudor respinge le accuse sul momento di crisi della Juventus e non pensa al possibile esonero. Riporta sport.virgilio.it

Juventus, fiducia a tempo per Tudor: ora servono orgoglio e risultati - La dirigenza conferma il tecnico, ma pretende una svolta immediata: Real Madrid e Lazio saranno i due esami decisivi per il futuro del croato ... Scrive torinotoday.it

Tudor fiducia a tempo, la Juventus gli concede altre sei partite mentre valuta le alternative - Alle porte c'è il Real Madrid, che non sarà determinante per il suo futuro alla Juventus ... fanpage.it scrive