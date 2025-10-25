Juventus Tudor | Non ho paura dell’esonero so come migliorare squadra

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – C’è aria di esonero in casa Juventus? Igor Tudor non ci pensa. Oggi, sabato 25 ottobre, l’allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Lazio, a cui arriverà da ex: “Paura di essere esonerato? Le analisi si fanno quando si finisce la stagione. Esonero? Da 0 a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Juventus, Tudor: “Non ho paura dell’esonero, so come migliorare squadra”

