Juventus Tudor contro la Lazio prepara l’ennesima rivoluzione David favorito su Vlahovic come punta Sulla trequarti…

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus: rivoluzione tattica in vista della Lazio, David favorito su Vlahovic per il ruolo da numero nove. Le possibili scelte di Tudor. La Juventus si prepara a voltare pagina dopo la delusione europea di Madrid. Igor Tudor, subentrato con l’obiettivo di dare un’identità più aggressiva e moderna alla squadra bianconera, sta studiando una piccola ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus tudor contro la lazio prepara l8217ennesima rivoluzione david favorito su vlahovic come punta sulla trequarti8230

© Calcionews24.com - Juventus, Tudor contro la Lazio prepara l’ennesima rivoluzione. David favorito su Vlahovic come punta. Sulla trequarti…

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus, sfida decisiva contro la Lazio: Tudor non può fallire. - Juventus, sfida decisiva contro la Lazio: Tudor non può fallire, ne parla Gazzetta. Secondo tuttojuve.com

juventus tudor contro lazioLazio-Juventus: il ritorno di Tudor all’Olimpico tra vecchi attriti e voglia di rivincita - Juventus: il ritorno di Tudor all’Olimpico tra vecchi attriti e voglia di rivincita, ne parla Gazzetta. Scrive tuttojuve.com

juventus tudor contro lazioLazio-Juventus pronostico e quote: il consiglio dell'esperto - I bookmakers concordano con il nostro pronostico riguardo a Lazio Juventus, in cui prevediamo una gara con poche reti realizzate. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tudor Contro Lazio