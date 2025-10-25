Juventus si rivede Palladino allo stadio | il saluto con la dirigenza | CMIT

Raffaele Palladino torna allo stadio da spettatore: l’ex Monza e Fiorentina è in orbita Juve C’è un gradito ritorno all’U-Power Stadium per il match del campionato di Serie B tra i padroni di casa del Monza e la Reggiana. Palladino all’U-Power Stadium di Monza – calciomercato.it Sugli spalti dello stadio brianzolo spicca infatti la presenza di Raffaele Palladino, ex allenatore dal 2021 al 2024 della formazione biancorossa. Il mister campano era accompagnato dal vice Peluso e prima del fischio d’inizio della sfida si è intrattenuto con la nuova dirigenza del Monza, in particolare con l’Ad Baldissoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

