Juventus si rivede Palladino allo stadio | il saluto con la dirigenza | CMIT
Raffaele Palladino torna allo stadio da spettatore: l’ex Monza e Fiorentina è in orbita Juve C’è un gradito ritorno all’U-Power Stadium per il match del campionato di Serie B tra i padroni di casa del Monza e la Reggiana. Palladino all’U-Power Stadium di Monza – calciomercato.it Sugli spalti dello stadio brianzolo spicca infatti la presenza di Raffaele Palladino, ex allenatore dal 2021 al 2024 della formazione biancorossa. Il mister campano era accompagnato dal vice Peluso e prima del fischio d’inizio della sfida si è intrattenuto con la nuova dirigenza del Monza, in particolare con l’Ad Baldissoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Lazio-Juve: Tudor rispolvera due veterani e lascia una sorpresa tra le riserve. Pronti a tutto all’Olimpico!: È il momento della verità: la Juventus si prepara a sfidare la nostra amata Lazio all'Olimpico, e Igor Tudor sembra pronto a rivedere la strategia. Dopo il te - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus rivede l'obiettivo 30.06.27del BP: da utile si passa a "risultato e cash-flow nel range del break-even". - X Vai su X
Juventus, si rivede Palladino allo stadio: il saluto con la dirigenza | CM.IT - Power Stadium per il match del campionato di Serie B tra i padroni di casa del Monza e la Reggiana. Segnala calciomercato.it
Juventus, si è spenta la luce. Tudor a rischio. Mancini-Spalletti? Attenti a Raffaele Palladino. E Thiago Motta... - Juve in difficoltà, sei partite senza vincere con il tracollo a Como. Scrive affaritaliani.it