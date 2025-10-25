juventus senza rete

Avevamo lodato il mercato della Juventus, vero? A inizio settembre celebravamo l’abbondanza dell’attacco bianconero che nell’ultimo giorno aggiungeva Zhegrova e Openda a un reparto che già contava David, Vlahovic, Conceicao e il gioiello Yildiz. Un reparto faraonico, il più profondo d’Italia. Ebbene, ci siamo dimenticati di un fatto vecchio come il calcio: quantità non è sinonimo di qualità. Anzi, a volte è proprio la quantità a oscurare la qualità, o a spingerci a sopravvalutarla. Ecco, la Juventus ci sta ricordando questo adagio che dimentichiamo in sede di mercato. Dopo le abbuffate- a questo punto casuali - contro Inter e Borussia Dortmund (4-3 e 4-4), è diventata improvvisamente sterile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

