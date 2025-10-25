Juventus senza rete
Avevamo lodato il mercato della Juventus, vero? A inizio settembre celebravamo l’abbondanza dell’attacco bianconero che nell’ultimo giorno aggiungeva Zhegrova e Openda a un reparto che già contava David, Vlahovic, Conceicao e il gioiello Yildiz. Un reparto faraonico, il più profondo d’Italia. Ebbene, ci siamo dimenticati di un fatto vecchio come il calcio: quantità non è sinonimo di qualità. Anzi, a volte è proprio la quantità a oscurare la qualità, o a spingerci a sopravvalutarla. Ecco, la Juventus ci sta ricordando questo adagio che dimentichiamo in sede di mercato. Dopo le abbuffate- a questo punto casuali - contro Inter e Borussia Dortmund (4-3 e 4-4), è diventata improvvisamente sterile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Champions League, il Real Madrid piega la Juventus: 1-0. Decisiva la rete di Bellingham nella ripresa dopo un palo di Vinicius; per i bianconeri occasioni con Vlahovic e Openda. Il racconto https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/una-notte-r - facebook.com Vai su Facebook
18' - GOL VILLAREAL: rete di Georges Mikautadze. Avanti i padroni di casa con il georgiano che è bravo ad inserirsi sull'assist di Pépé. Troppa morbida la difesa della Juventus, con Gatti che aveva anche perso il rimpallo proprio su Mikautadze ad inizio azion - X Vai su X
Juve senza rete - 0 contro il Real Madrid in Champions League La Juventus cade al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, battuta 1- Secondo tuttojuve.com
"Juve senza rete". La Gazzetta dello Sport apre sul ko bianconero contro il Real - 0 dal Real" è il titolo di apertura scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina odierna. Lo riporta tuttomercatoweb.com
VITTORIE Real Madrid-Juventus 1-0: sette gare senza vittorie per Tudor - Decisiva la rete di Bellingham, ma la partita offre spunti importanti per analizzare la prestazione bianconera e le difficoltà attuali ... Riporta statoquotidiano.it