in vista del delicato match. Dopo le scelte a sorpresa della notte di Champions League, Igor Tudor è pronto a ristabilire le gerarchie in vista della delicata trasferta di campionato contro la Lazio. In mezzo al campo, infatti, si registra un ritorno fondamentale per gli equilibri della Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli tornerà a occupare il suo posto in cabina di regia fin dal primo minuto. Una decisione che ha una doppia valenza, tecnica e simbolica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, scelto il capitano contro la Lazio: ecco chi indosserà la fascia nella trasferta dell’Olimpico. La decisione di Tudor