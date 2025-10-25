Un pomeriggio da campioni Lo Juventus Store di Roma, in via Nazionale, si è trasformato in un punto di ritrovo per i tifosi bianconeri il 25 ottobre 2025. Fabrizio Ravanelli e Angelo Di Livio, due leggende della Juventus, hanno partecipato a un evento esclusivo riservato a Member e soci del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ravanelli e Di Livio incontrano i tifosi