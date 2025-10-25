Juventus Next Gen-Pontedera 0-1 | Migliardi stende i bianconeri

Alessandria, 25 ottobre 2025 – Un buon Pontedera conquista la prima vittoria in trasferta vincendo 1-0 al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen. La squadra di Menichini ha risposto nel migliore dei modi alla sconfitta con la Vis Pesaro, chiudendo per la prima volta una partita senza subire reti. A decidere l'incontro è stato il destro di Migliardi scagliato dal limite dell'area di rigore sul calare del primo tempo e finito sotto la traversa. Nella ripresa la porta di Biagini non ha mai tremato, mentre il Pontedera è andato vicino al raddoppio con due colpi di testa di Vitali (12') e Ladinetti (18') finite fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

