Juventus Next Gen Pontedera 0-1 LIVE | Migliardi porta avanti gli ospiti bianconeri costretti a rincorrere

Juventus Next Gen Pontedera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il recupero dell’11ª giornata di Serie C. La Juventus Next Gen ospita il Pontedera nell’11ª giornata di Serie C. L’obiettivo è riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro il Campobasso. Juventus Next Gen Pontedera 0-1: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida del Moccagatta! 2? Tiro Anghelé – Pirma fiammata da parte dei bianconeri, ci prova Anghelé dalla distanza 9? Ci prova il Pontedera – Iniziativa da parte degli ospiti, la difesa bianconera non ha problemi e controlla il pallone scivolare sul fondo 18? Preoccupazione per Makiobo – Colpo al ginocchio del centrocampista dopo uno scontro all’altezza del cerchio di centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

