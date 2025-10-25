Juventus Next Gen Pontedera 0-0 LIVE | è cominciata la sfida del Moccagatta!
Juventus Next Gen Pontedera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il recupero dell’11ª giornata di Serie C. La Juventus Next Gen ospita il Pontedera nell’11ª giornata di Serie C. L’obiettivo è riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro il Campobasso. Juventus Next Gen Pontedera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida del Moccagatta! Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE. Juventus Next Gen Pontedera 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Scaglia F., Rouhi; Savio, Faticanti, Makiobo, Pagnucco; Vacca, Anghelé; Pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
