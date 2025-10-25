Juventus Next Gen i convocati per il Pontedera | una pesante assenza per Brambilla confermato invece Rouhi! La lista ufficiale

Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: assenza pesante per Brambilla, scende dalla Prima squadra Rouhi! La lista ufficiale. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso nota la lista dei convocati per il match odierno contro il Pontedera, valido per l’11ª giornata di Serie C. Assenza pesante: manca Alvin Okoro, che era uscito dolorante dopo il primo tempo contro il Campobasso per una botta al piede che non ha ancora smaltito. Confermato invece Rouhi dalla Prima squadra. Di seguito riportata la lista completa. Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera. 1 Scaglia S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

