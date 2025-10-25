Juventus messaggio della dirigenza a Tudor | retroscena importante in vista della Lazio Cosa è successo

Juventus, messaggio della dirigenza a Tudor: ecco il retroscena in vista della partita contro la Lazio. Cosa è accaduto. Un digiuno che dura da un’eternità, una crisi che non si vedeva da 16 anni. La Juventus non sa più vincere. La sconfitta onorevole del Bernabéu contro il Real Madrid ha allungato a sette la striscia di partite consecutive senza successi (cinque pareggi e due sconfitte), un’astinenza che dura ormai dal lontano 13 settembre, giorno del pirotecnico 4-3 contro l’Inter. Un momento nerissimo, che mette Igor Tudor sulla graticola e la dirigenza di fronte a un bivio. Come ai tempi di Ranieri: l’incubo del 2009. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, messaggio della dirigenza a Tudor: retroscena importante in vista della Lazio. Cosa è successo

