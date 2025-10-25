Juventus | Marotta torna sulla sconfitta

Riflessioni sul passato Beppe Marotta, presidente e ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli il 25 ottobre 2025, tornando sulla sconfitta 4-3 contro la Juventus all’Allianz Stadium. “È stata una situazione paradossale, fino all’83’ eravamo in vantaggio”, ha dichiarato, definendo il ko “strano” L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Marotta torna sulla sconfitta

