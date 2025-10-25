Juventus-Lazio probabili formazioni

Sfida cruciale all’Olimpico Lazio e Juventus si affrontano il 26 ottobre 2025 alle 20:45 allo Stadio Olimpico per l’8ª giornata di Serie A, in un match cruciale per entrambe. I biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dallo 0-0 con l’Atalanta, cercano continuità ma sono falcidiati dalle assenze: Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Lazio, probabili formazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lazio-Juventus, la conferenza stampa di Tudor LIVE dalle 14.30 $SkySport $LazioJuventus $Juventus $Tudor $SerieA - X Vai su X

Guarda Lazio Juventus solo su DAZN! Abbonati e seguici nella sfida coi bianconeri e nel campionato di Lega Serie A ? dazn.com/welcome #AvantiLazio - facebook.com Vai su Facebook

Primavera, Juve-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Lazio si apre con la sfida tra le due squadre in Primavera 1, ma a campi invertiti. Scrive tuttosport.com

Probabili formazioni Lazio-Juventus: Isaksen titolare, David più di Vlahovic - A chiudere l'8^ giornata di Serie A sarà il big match che vedrà affrontarsi ... Come scrive fantamaster.it

Probabili formazioni Lazio-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Castellanos, Conceiçao, Vlahovic, David, Koopmeiners e Nuno Tavares - Lazio e Juventus si sfidano nel posticipo finale dell'ottava giornata di Serie A: per entrambe obiettivo rilancio. Lo riporta goal.com