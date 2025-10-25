Juventus | Balzarini su Tudor | Nessun esonero

Fiducia intatta Gianni Balzarini, giornalista vicino alla Juventus, ha smentito le voci di un possibile esonero di Igor Tudor, come riportato sul suo canale YouTube e trascritto da Tuttojuve.com il 25 ottobre 2025. “In questo momento non c’è nessuna intenzione di esonerare l’allenatore”, ha dichiarato, sottolineando che la dirigenza bianconera, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Balzarini su Tudor: “Nessun esonero.”

Approfondisci con queste news

#Balzarini svela: “Ho una notizia bomba sul prossimo PRESIDENTE della #Juventus” Cosa ha detto https://blstg.news/eWOU/ - X Vai su X

Il Bianconero. . Tra Como, Real Madrid e Lazio, la Juventus è attesa da un trittico di fuoco Ma per Gianni Balzarini è soprattutto una la gara da temere davvero, per un motivo ben preciso - facebook.com Vai su Facebook

Balzarini: “Non c’è nessuna intenzione di esonerare Tudor. L’idea che per cambiare si debba aspettare la sosta non sta in piedi” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha poi parlato del futuro di Igor Tudor: "Detto questo, da quanto mi risulta in questo periodo, in questo momento, non c'è nessuna ... Riporta tuttojuve.com

Balzarini: “Figura di Tudor esce riabilitata da Madrid. Di Gregorio è stato pazzesco. Su Vlahovic e Openda…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della prestazione della Juventus al Bernabeu. Secondo tuttojuve.com

Balzarini: 'Tudor a rischio? La Juve sembra l'Inter di Moratti' - Il giornalista ha aggiunto: 'Cambiare Tudor in questo momento non ha senso, il suo contratto scade nel 2027 no fra un mese' ... Come scrive it.blastingnews.com