Juve Sporting Lisbona | i portoghesi perdono un titolare C’è l’annuncio dell’allenatore verso il match di Champions League

Una brutta notizia per lo Sporting Lisbona, che potrebbe però rappresentare un vantaggio indiretto per la Juve. In vista della cruciale sfida di Champions League, in programma il prossimo 4 novembre allo Stadium di Torino, la squadra portoghese dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave. Il difensore centrale belga, Zeno Debast, si è infatti infortunato durante l'ultima gara europea contro il Marsiglia e sarà costretto a saltare la trasferta in Italia. Per la Juventus di Igor Tudor, il match contro lo Sporting assume i contorni di una finale anticipata.

