Juve Sporting Lisbona | i portoghesi perdono un titolare C’è l’annuncio dell’allenatore verso il match di Champions League

. Una  brutta notizia  per lo Sporting Lisbona, che potrebbe però rappresentare un vantaggio indiretto per la Juve. In vista della cruciale sfida di Champions League, in programma il prossimo  4 novembre allo Stadium  di Torino, la squadra portoghese dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave. Il difensore centrale belga,  Zeno Debast, si è infatti infortunato durante l’ultima gara europea contro il Marsiglia e sarà costretto a saltare la trasferta in Italia. Per la Juventus di Igor Tudor, il match contro lo Sporting assume i contorni di una finale anticipata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

