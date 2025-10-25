Con l'impianto inaugurato nel settembre 2011 il club ha potuto attuare politiche di fidelizzazione del pubblico e si è dotata di un asset immobiliare che l’ha rafforzata a livello industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, modello Stadium: pagata l'ultima rata del mutuo, ecco quanto ha incassato in 14 anni