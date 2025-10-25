Juve modello Stadium | pagata l' ultima rata del mutuo ecco quanto ha incassato in 14 anni

Con l'impianto inaugurato nel settembre 2011 il club ha potuto attuare politiche di fidelizzazione del pubblico e si è dotata di un asset immobiliare che l’ha rafforzata a livello industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus, 14 anni di Stadium: 800 milioni di ricavi e una media-vittorie altissima - L’8 settembre 2011 la Juventus inaugurava il suo nuovo impianto, primo stadio di proprietà in Italia, simbolo di innovazione e modello per l’intero movimento ... Come scrive tuttomercatoweb.com

