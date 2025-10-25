Juve modello Stadium | pagata l' ultima rata del mutuo ecco quanto ha incassato in 14 anni
Con l'impianto inaugurato nel settembre 2011 il club ha potuto attuare politiche di fidelizzazione del pubblico e si è dotata di un asset immobiliare che l’ha rafforzata a livello industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Fair Play Finanziario, Juventus e Napoli su due pianeti diversi ? La UEFA indaga sui conti della Juventus, mentre il Napoli è modello di sostenibilità e gestione virtuosa. Due visioni opposte del calcio moderno: chi spende oltre i ricavi e chi costruisce e - facebook.com Vai su Facebook
Terzo pareggio consecutivo per la #Juventus di Igor #Tudor, che risponde con una zampata del subentrato #Cabal al vantaggio atalantino con #Sulemana. Al 27 settembre i bianconeri evidenziano un deficit atletico, tecnico e anche tattico, imprigionati in un m - X Vai su X
Juventus, 14 anni di Stadium: 800 milioni di ricavi e una media-vittorie altissima - L’8 settembre 2011 la Juventus inaugurava il suo nuovo impianto, primo stadio di proprietà in Italia, simbolo di innovazione e modello per l’intero movimento ... Come scrive tuttomercatoweb.com