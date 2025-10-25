JUVE-LAZIO gratis sul digitale terrestre | è la prima volta nella storia del calcio moderno | Addio abbonamento

JUVE-LAZIO gratis sul digitale terrestre: è la prima volta nella storia del calcio moderno Addio abbonamento"> La partita del campionato verrà trasmessa in maniera gratuita sul digitale terrestre. Prima volta storica. Per la prima volta nella storia del calcio moderno, una sfida di vertice come Juventus-Lazio sarà trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre. Un evento che segna una svolta nel modo in cui gli italiani potranno vivere la partita, rompendo il monopolio dei diritti televisivi a pagamento. La decisione è frutto di un accordo straordinario tra le emittenti e la Lega, che ha deciso di sperimentare un nuovo modello di trasmissione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - JUVE-LAZIO gratis sul digitale terrestre: è la prima volta nella storia del calcio moderno | Addio abbonamento

Scopri altri approfondimenti

Lazio in emergenza totale contro la Juve: Sarri ne perde un altro! - facebook.com Vai su Facebook

U15: Lazio-Juve Stabia 4-0 Terza vittoria consecutiva per le aquile di mister Fazi. La Lazio cala il poker ai danni della Juve Stabia grazie alla doppietta di Bacchi ed alle reti di Boveri e Scarabotti. I biancocelesti difendono il secondo posto LE FOTO https://ssl - X Vai su X

Juventus U20-Lazio, ecco dove sarà visibile il match - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile il match tra l'Under20 e la Lazio: "Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 11:00, ... Riporta tuttojuve.com

Lazio-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita - Nella lista degli assenti si aggiunge Matteo Cancellieri vittima di un problema muscolare, al suo posto pronto a partire dal 1 ... today.it scrive

Juve-Lazio, la MOVIOLA: tante proteste, manca un giallo a Rincon - Questa sera il verdetto, chi sarà campione della Coppa Italia: finale allo Stadio Olimpico di Roma tra Juventus e Lazio per stabilire chi si aggiudicherà il titolo. Lo riporta calciomercato.com