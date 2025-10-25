Juve i tifosi hanno incontrato due leggende bianconere nello Store di Roma Le FOTO del pomeriggio speciale
nella capitale. Un pomeriggio di grande festa e forti emozioni bianconere nel cuore della Capitale. I tifosi bianconeri presenti a Roma hanno vissuto un’esperienza speciale, affollando il centralissimo Juventus Store di Via Nazionale per un incontro destinato a rimanere impresso nella memoria. L’entusiasmo era palpabile, grazie alla presenza di due ospiti che non hanno bisogno di presentazioni. A scatenare l’entusiasmo dei fan sono stati infatti due beniamini indimenticati: Angelo Di Livio e Fabrizio Ravanelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
