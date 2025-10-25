Juve con l’X Factor | i bianconeri hanno il record di pareggi nelle ultime due stagioni nessuno come la squadra di Tudor! Il dato

Juve, nessuno ha pareggiato di più nei top 5 campionati: ben 19 volte su 45 partite giocate dall’inizio della scorsa stagione, è il 42%. Un dato statistico che fotografa alla perfezione le difficoltà, la mancanza di cinismo e l’incapacità di chiudere le partite. La Juventus si scopre la squadra più “indecisa” d’Europa, la vera e propria regina dei pareggi. Come emerge da un’analisi statistica che abbraccia le ultime due stagioni, nessun club nei cinque principali campionati europei ha collezionato più segni “X” dei bianconeri. Un record negativo che spiega, in parte, le attuali difficoltà della squadra di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve con l’X Factor: i bianconeri hanno il record di pareggi nelle ultime due stagioni, nessuno come la squadra di Tudor! Il dato

