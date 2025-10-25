Juric | Nel secondo tempo abbiamo creato il mondo Lookman si sbloccherà presto
L’ Atalanta infila il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions pareggiando 1-1 in rimonta sul campo della Cremonese. A risolvere i problemi e, soprattutto, ad aiutare l’Atalanta a conservare l’imbattibilità in campionato ci ha pensato Marco Brescianini, autore del definitivo 1-1 due minuti dopo il suo ingresso in campo. Una mossa semplicemente azzeccata da parte di Ivan Juric che ai microfoni di DAZN ha commentato la prestazione dei suoi: “Poca brillantezza squadra o davanti? Il primo tempo non mi è piaciuto, e non è la prima volta quest’anno. Non siamo entrati bene, nel secondo tempo invece molto meglio, abbiamo creato il mondo, tante occasioni, poi abbiamo preso gol in contropiede. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
